Für die geplante Renaturierung des Eckbachs zwischen Dirmstein und Laumersheim steht die Förderung. Die rheinland-pfälzische Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Katrin Eder (Grüne), wird ihn am 23. September der Verbandsgemeinde Leiningerland überreichen. Danach kann endlich die Ausschreibung der erforderlichen Arbeiten erfolgen. Auf Anfrage heißt es aus der Verwaltung, Rodungsarbeiten könnten von Oktober bis Ende Februar erledigt werden. Zu einem genaueren Zeitplan, auch für die Fertigstellung des Wasserspielplatzes am Eckbach in Dirmstein, machte der VG-Sprecher keine näheren Angaben, ebenso wenig zu den Kosten durch die Verzögerung des Projekts, für das die Erdarbeiten eigentlich schon im Sommer hätten beginnen sollen. Zum Problem des Niedrigwassers im Bachabschnitt schreibt der Sprecher, dass die mitunter niedrigen Wasserstände keine Auswirkung auf die Renaturierung hätten. Dafür sei das Verteilerbauwerk an der Weidenmühle in Laumersheim maßgeblich, wie viel Wasser nach Dirmstein fließt. Dieses Bauwerk werde noch optimiert.