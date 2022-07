Von Vorzeigeklassen sprach der Rektor der Friedrich-Ebert-Realschule plus bei der Verabschiedung der Zehntklässler am Freitag. Alle Schüler haben ihre Mittlere Reife bestanden. Auch von den Neuntklässlern haben viele den Übergang in Klasse zehn gemeistert.

Mirac Kacaran übernahm souverän die Begrüßung bei der Abschlussfeier der zehnten Klassen am Freitag im Ökumenischen Gemeindezentrum und erinnerte daran, wie schwierig das Leben unter Corona-Bedingungen war. „Wir haben die Krisensituation gemeistert und haben den Mut, weitere Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen“, fasste der Zehntklässler zusammen.

„Ihr seid unsere Vorzeigeklassen“, betonte Schulleiter Stephan Hirt. „Uns allen wurden mehrmals die Grenzen gezeigt, und eines haben wir bestätigt bekommen: Der persönliche Kontakt zwischen Lehrern und Schülern ist unabdingbar,“ so sein Fazit. Die pädagogische Wohlfühloase werde nun verlassen, und es gebe viele neue Wege für die Abgänger. Einige würden die Berufsschule besuchen, andere die Fachhochschulreife erwerben oder das Abitur anstreben, 22 hätten einen Lehrvertrag in der Tasche. „Macht das Beste aus euch“, appellierte er an die Schüler.

„Der Jugend vertrauen“

Harte Arbeit liege hinter den Absolventen, sagte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Alle hätten durch die Pandemie noch einmal erfahren, wie wichtig Gemeinschaft sei. „Wir alle sollten der Jugend Vertrauen schenken“, meinte er. Für die Eltern, Lehrkräfte und Jugendlichen seien die zurückliegenden zwei Jahre nicht leicht gewesen, meinte auch Schulelternsprecherin Beate Weiß. „Ihr seid manchmal unbequem geworden, aber das ist gut so, denn ihr müsst euer Leben meistern“, wandte sie sich an die jungen Leute.

Beeindruckend waren die Sätze, die jeder Schulabgänger zum Thema Rassismus und Frieden fand. Alle bekannten sich, teilweise in ihrer Heimatsprache, dazu, dass jeder Mensch Respekt verdiene. Die Lehrerband, gesanglich von Schülerinnen unterstützt, spielte „Take Me Home, Country Roads“ von John Denver. Und zum Schluss hieß es „Let’s Party“.

Den Preis für besondere sprachliche Leistungen bekamen Maria und Sofia Paluka, den Landespreis für besonderes soziales Engagement Melek Kalayci. Den besten Notenschnitt hatten Angelina Frenzer, Jannick Gauder, Melisa Atwi und Eltina Bozhdaraj.

Von 82 Schülern der neunten Klassen haben laut Schulleiter Hirt 75 ihre Abschlussprüfungen bestanden. 43 von ihnen wechseln in Klasse zehn, um dort die Mittlere Reife zu absolvieren. Dass es trotz schwieriger Rahmenbedingungen so viele geschafft hätten, die Voraussetzungen zu erreichen und ihre Noten zu stabilisieren, nannte Hirt gegenüber der RHEINPFALZ eine besondere Leistung. Drei Neuntklässler beginnen laut Rektor eine Ausbildung, etwa 30 wechseln an die Berufsbildende Schule. Als beste Schüler wurden Sebastian Weiß, Jessica Laux und Eda Kerzi ausgezeichnet.

Die Absolventen

10a: Wasim Al Hamwi, Melisa Atwi, Luca Bellante, Vivienne Büttner, Celina Di Paolo, Mohamed Essalhi, Angelina Frenzer, Jannik Gauder, Julia Gora, Katja Haas, Paul Hornberger, Mohammed Kacaran, Seymen Karyagdi, Lorena Langone, Dominik Müller, Aleksandra Kirilova Noeva, Noah Pietsch, Naomi Elisa Gioellen Proto, Melissa Rudolph, Elona Rustemi, Ahmad Sabah, Emirhan Sabukazan, Tom Sauer, Savvas Sfakjianakis und Talha Ugurluel.

10b: Mohamed Aminé Azami, Martin Balo, Eltina Bozhdaraj, Ioannis-Karolos Calin, Samira Alana Di Paolo, Heiko Fritsch, Lana Gafur, Celine Gailing, Jan Gailing, Silas Hörrle, Melek Kalayci, Khushleen Kaur, Ani Khachatryan, Rawah Khamro Kheder, Emanuel Jürgen Klitza, Janine Köhler, Balint Majlinger, Lara Nagy, Maria Paluka, Sofia Paluka, Xhevrije Sejdi, René Stephan, Chrpa Akram Taher und Fatema Zuhrieh.

9a: David Alic, Sham Alsokie, Jasina Bajrami, Sudenaz Ceylan, Fatma Demiroglu, Josefine Ehmke, Justin Jason Gehres, Emilia Gora, Ebra Gören, Hasret Gören, Niklas Grimm, Berkan Gündüz, Sean Hauck, Helinnur Ilbeyi, Arzu-Emine Karabag, Gürsel Karabag, Shaher Khalifeh, Khadija Mardnli, Adam Matras, Dimitri Mertiris, Jona Muqa, Tarik Omanovic, Dominik Porr, Ilhana Selimovic, Sofia Shevchenko, Robin Steffens, Arlinda Ukshini, Sebastian Weiß und Enzelna Yüksel.

9b: Raul Andreias, Erik Brustein, Rania Chana, Leon Erber, Mia Gall, Giulia Gentiluomo, Fabian Hain, Osama Hamooda Osman, Annabel Jung, Julian Köhler, Angelina Kusnezov, Jessica Laux, Maurice Lyon Lergenmüller, Roman Niazi, Athanasia Nikita, Mirela Ilieva Petrova, Ricardo Rink, Kristiyan Selimski, Igor Sierocki, Elena Stötzer, Mitko Stoyanov, Ignazio Taibbi, Irem Tanriverdi, Santiago Valente, Giannina Velardita, Bryan-Marcus Zech und Gergö Zsolt Vajda.