Viel Lob für Leistung und soziales Verhalten hat der Leiter der Friedrich-Ebert-Realschule plus, Stephan Hirt, den Neunt- und Zehntklässlern bei deren Abschlussfeiern am vergangenen Freitag gezollt.

Neben dem Lernwillen hätten die Abgänger gelernt, respektvoll zu handeln, was für die Zukunft wichtig sei, sagte Hirt zu den beiden 10. Klassen. Einige seien sicher froh, die Schule verlassen zu können, aber alle hätten den Abschluss geschafft. Von den 41 Absolventen, die nun die Mittlere Reife hätten, beginnen ihm zufolge 17 eine Lehre, andere setzten die Schule fort. Er selbst habe einige der Jugendlichen bei der Ski-Abschlussfahrt besser kennengelernt – in seiner fast 40-jährigen Tätigkeit als Pädagoge habe er noch nie eine so entspannte Freizeit erlebt, sagte Hirt.

Zum Erfolg der Schüler hätten Lehrkräfte und die Sozialarbeit beigetragen, ebenso wie Eltern, aber vor allem die jungen Leute selbst. „Macht euch weiter auf den Weg, der euch voranbringt“, meinte Hirt sinngemäß. Deniz Sarigene und Amjad Alyassin übernahmen die gelungene Moderation. Schulelternsprecherin Beate Weiß sagte: „Ich habe an meinen Schulabschluss vor 43 Jahren gedacht und ihn immer noch positiv in Erinnerung, es wäre schön, wenn ihr das auch einmal sagen könnt“, meinte sie. „Habt den Mut für Entscheidungen und Kurskorrekturen“, gab sie mit auf den Weg.

Mit einem witzigen Video von der Skifreizeit überraschten Jana Fritsch, Khadija Mardnli und Mark Taschew. An einige lustige Begebenheiten in den fünften und sechsten Klassen erinnerten Jessica Laux und Sebastian Weiß. „Wir haben trotz Einschränkungen durch die Pandemie viel Wissen erworben und sind gestärkt, vor allem haben wir stets Verständnis von den Lehren erfahren“, so ihr Fazit. Die Klassenlehrer Claudia Herbst und Jochen Keller lobten: „Wir hatten eine tolle Zeit miteinander und freuen uns, dass ihr auch charakterlich gestärkt seid.“

Viele neue Anforderungen gemeistert

Die immer neuen Anforderungen an die Schüler – beispielsweise in Form der zunehmenden Digitalisierung und des zeitweisen Ausfalls von Präsenzunterricht während der Pandemie, sprach Rektor Hirt bei den Neuntklässlern an. „Ihr seid am Schulende angekommen, könnt stolz auf euch sein.“ Der Neuanfang bedeute entweder weiterhin Schule, Berufsschule oder Ausbildung, aber vor allem viele Ziele. „Macht euch auf zu neuen Zielen, sowohl bezüglich der beruflichen wie privaten Perspektiven.“

Es habe sich viel im Alltag geändert, auch durch das Weltgeschehen, vor allem den Krieg in der Ukraine, sagte Schülerin Finja Schwalb in ihrer Rede. Auch die Lockdowns seien für alle schwierig gewesen. Sie sprach von einem Auf und Ab. „Wir haben manchmal unsere Lehrer fast in den Wahnsinn getrieben“, fügte ein anderer Schüler hinzu. Vor allem die Abschlussfahrt nach Hamburg sei super gewesen. Besonderer Dank ging an Pirmin Vogt, der eine Urkunde als „Bester Lehrer“ erhielt.

Lustige Einblicke erhielten Lehrer und Eltern bei der Bildershow von der Hamburg-Fahrt und von der Abschlussfahrt der 9b nach Rügen, bei der vor allem das Sportliche im Vordergrund stand. „Wir haben jeden Schüler, jede Schülerin, die jetzt abgehen wertgeschätzt“, betonte Marcela Jost.

Absolventen

9a: Simon Afewerki, Dionisie Blaj, Meryem Celik, Fabian Cieslik, Oliver Czepuck, Michele Ferrante, Kaan Karadeniz, Doncho Kazakov, Sebastian Lungu, Daniel Sabev, Samara Schäfer, Ilhana Selimovic, Berat Yilmaz. – 9b: Sahit Curroja, Fabian Noah Hain, Roman Niazi, Jana Ratner, Giuseppe Virgilio, Max Werwein, Evinhan Yildiz. – 9c: Ali Anasinski, Daniel Borisjonok, Leonie-Marie Cech, Janick Eberspach, Abdulazim Hasanato, Felix Hauck, Semih-Burhan Isik Josie Köhler, Dominik Porr, Asia Salerno, Adin Sinanovic, Alexander Weißmann, Nikola Wojdyla. – Preisträger: Preis der Bildungsministerin: Finja Schwalb – Klassenbeste: Annalena Bender, Maksymilian Kasprzycki, Saman Sulaiman.

10 a: Sham Alsokie, Fatma Demiroglu, Jana Fritsch, Justin Jason Gehres, Hasret Gören, Berkan Gündüz, Sean Hauck, Helinnur Ilbeyi, Bryan Kalambayi-Ngalula, Shaher Khalifeh, Khadija Mardnli, Jona Muqa, Deniz Sarigene, Tarik Omanovic, Maurice Schmitt, Sofiia Shevchenko, Mark Taschew, Arlinda Ukshini, Sebastian Weiß, Mika Max Werner, Enzelna Yüksel. – 10 b: Zeresenay Afewerki, Amjad Alyassin, Erik Brustein, Theodora-Mihaela Dumitru, Leon Erber, Annabel Jung, Eda Kerzi, Noah Lauth, Jessica Laux, Maurice Lyon Lergenmüller, Trung Huan David Ngo, Albiona Ramqaj, Ricardo Rink, Kristiyan Selimski, Elena Stötzer, Mitko Stoyanov, Ignazio Taibbi, Santiago Valente, Giannina Velardita, Bryan-Marcus Zech. – Preisträger: Preis der Bildungsministerin: Jessica Laux – Klassenbeste: Giannina Velardita, Sebastian Weiß.