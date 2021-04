Ein alter Hase in puncto ehrenamtlicher Elternarbeit ist Beate Weiß. Seit 25 Jahren ist die fünffache Mutter Elternsprecherin. Aktuell steht sie dem Schulelternbeirat der Friedrich-Ebert-Realschule plus vor. Mit Diplomatie habe sie ihre Ziele stets erreicht, sagt Weiß. Und verrät einen psychologischen Kniff.

„Wenn man einem Rektor das Gefühl vermittelt, eine Idee sei von ihm, dann steht er auch dahinter“, sagt Beate Weiß aus Erfahrung. Die Liste der Schulen, in denen die 58-jährige Juristin, die aus beruflichen Gründen nicht mit Bild öffentlich in Erscheinung treten möchte, als Klassenelternsprecherin und im Schulelternbeirat (SEB) mitgearbeitet hat, ist beachtlich: Von Friedrich-Ebert-Grundschule über Schiller-Realschule plus und Integrierte Gesamtschule Oggersheim bis hin zum Albert Einstein-Gymnasium sind alle Schultypen vertreten.

„Nicht immer waren die Schulleiter kooperativ. Besonders, wenn sie neu und von sich überzeugt waren, haben sie wenig Mitsprache zugelassen“, erinnert sich Weiß. Juristisches Wissen und psychologisches Gespür hätten da manches Mal geholfen. Die Ausstattung habe sich im Laufe der Zeit geändert, die Arbeit sei gleich geblieben. Statt auf dem guten alten Postweg und über das Festnetztelefon wie in den Anfangszeiten korrespondiert sie heute per Whatsapp und via Schulplattform Sdui. Auch wenn die vier jährlichen Treffen des Gremiums Corona-bedingt derzeit ausfallen, laufe die Arbeit des SEB virtuell weiter.

„Image als Brennpunktschule kommt von außen“

Die vor drei Jahren zur SEB-Vorsitzenden der Friedrich-Ebert-Realschule plus gewählte Frankenthalerin ist mit der Stimmung an der Schule sehr zufrieden. Das Image als Brennpunktschule sei ein Stempel, der von außen aufgedrückt ist – bedingt durch die Lage der Schule im mit rund 9000 Einwohnern am dichtesten besiedelten Stadtviertel. „Deswegen sagen wir: Nicht nur bei Schulfesten sind wir Ansprechpartner der Eltern.“ Wenn Familien Probleme haben, versuche der SEB zu vermitteln. „Gibt es Meinungsverschiedenheiten mit einem Lehrer, setze ich mich auch mal zum Gespräch dazu. Die Eltern sollen nicht das Gefühl haben, eine Minderheit zu sein“, erklärt Weiß, die sich als neutraler Mediator versteht.

„Über unsere Eltern kann ich mich nicht beklagen“, lobt Weiß deren Engagement. Beim bislang letzten Schulfest im November 2019 habe der komplette 16-köpfige SEB im Schichtbetrieb 950 Schüler samt Familien und Gästen bewirtet. Für die Verpflegung von den Dimensionen eines Restaurants waren die Mütter und Väter zuständig. „Die Resonanz war toll, allein 53 Kuchenspenden waren dabei.“

Notbetreuung bis zu Klasse zehn

Dass aktuell nicht mehr Kritik als sonst an sie herangetragen wird, sieht Weiß als Zeichen dafür, dass die Stimmung an der Schule der Belastungsprobe von nunmehr zwölf Monaten Pandemie standhält. Lobend erwähnt sie, dass an der Realschule plus Notbetreuung bis zur zehnten Klasse angeboten wird und nicht, wie vom Land vorgegeben, bis zur siebten Klasse. „Das ist etwas Besonderes.“ Täglich kämen bis zu zehn Schüler in die Betreuung. Auch in puncto technischer Ausstattung, die in diesen Tagen besonders wichtig ist, sei die Schule am Jakobsplatz gut aufgestellt – mit iPads, Laptops und digitalen Klassentafeln.

Den Wechselunterricht von Mai bis Mitte Dezember bezeichnet Weiß als „engmaschig und durchgetaktet“. Zwei Modelle standen zur Wahl, zwischen denen die Eltern entscheiden konnten – statt dem tageweisen Wechselunterricht für halbe Klassen, wählten sie den täglichen Präsenzunterricht: Eine Gruppe erhielt die ersten drei Schulstunden Unterricht, danach kam die zweite Gruppe in die Schule. Dieses Modell habe den Vorteil, dass die Schüler täglich im Kontakt mit der Schule standen und nur drei Stunden am Tag die Gesichtsmaske tragen mussten. Ein Plus sei auch gewesen, dass die Schüler nur halbe Schultage lang frieren mussten, denn auch bei Minusgraden wurde häufig gelüftet.

Kritik an Vielzahl der Kontakte im Schulbetrieb

Dass die Schüler in überfüllten Bussen zur Schule fuhren, sei unbefriedigend. Weiß’ Kritik gilt nicht dem Lehrerkollegium, sondern der Politik: Auf der einen Seite sollten sich die Heranwachsenden privat nicht treffen. Auf der anderen Seite seien die Kontakte an den Schulen dreistellig. Weiß hat es nachgerechnet: Ihre Tochter in der elften Gymnasialklasse hatte trotz Wechselunterricht pro Schultag 140 Kontakte. „Bei solchen Zahlen brauchen wir über Präsenzunterricht nicht zu diskutieren“, meint sie. „Im Laden hat man die Wahl: Geht man rein oder nicht. In der Schule muss sich der Schüler dem Ansteckungsrisiko aussetzen.“

Die Frage, ob die Heranwachsenden mit Onlineunterricht ins Hintertreffen geraten, beantwortet Weiß mit einem klaren Nein: „Unsere Schüler haben durch die iPads alle dieselben technischen Voraussetzungen.“ Ein gewisses Maß an Selbstorganisation sei dafür schon nötig, weiß die Mutter, in deren Haushalt aktuell vier Familienmitglieder im Homeoffice sind. „Aber das kann man auch positiv sehen: Die Kinder lernen, selbstständig zu arbeiten. Und wir Eltern stehen in der Verantwortung, dass das funktioniert.“

