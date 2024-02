Ein Neubau ist wirtschaftlicher als eine Generalsanierung der in den 1970er-Jahren gebauten Friedrich-Ebert-Grundschule: Zu diesem Ergebnis ist ein Gutachten bereits Mitte 2022 gekommen. Doch wo dieser stehen könnte, ist noch offen. Aktuell lege man im Rathaus Parameter zur Bewertung der vier infrage kommenden Standorte fest, die dann Grundlage einer Analyse sind, informiert Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) auf Anfrage der SPD im Stadtrat. Neben den Stellplätzen am Strandbad und der Pilgerwiese ist aus Sicht der Stadt auch ein Teil des Schulhofes und des angrenzenden Sportplatzes grundsätzlich geeignet. Der ebenfalls sanierungsbedürftige Sportplatz würde bei dieser Variante nach Norden verschoben. Allerdings sei die Anlieferung der Baustoffe an diesem Standort schwierig, sagt Knöppel. Eine vierte Option sieht die Verwaltung in dem geplanten Neubaugebiet am Speyerbach.

Hitzeschutz gefordert

Auch mit Blick auf mögliche Förderungen für das mehr als zwei Millionen Euro teure Bauprojekt sei noch einiges zu prüfen und abzustimmen, sagt Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG). „Aber das sollte schnellstmöglich passieren.“ Weil sich das Gebäude im Sommer stark erhitzt, fällt immer wieder Unterricht für die Grundschüler aus. Grünen-Stadträtin Sylvia Classen-Czeczerski fordert deshalb, unabhängig vom Neubau den Hitzeschutz im bestehenden Gebäude zu verbessern.