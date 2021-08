Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Stadt bei seiner nicht-öffentlichen Sitzung am Dienstag beauftragt, für die Dauer von vier Jahren Container anzumieten, die das Platzproblem an der Friedrich-Ebert-Grundschule vorübergehend lösen. Das hat Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) mitgeteilt. Den Auftrag erhalte eine Firma aus Lippstadt. Der Hintergrund: Die Schülerzahlen an der Grundschule im Pilgerpfad steigen, so dass zusätzliche Unterrichtsräume gebraucht würden, so Knöppel. Der Standort der Containeranlage soll vor der Grundschule an den Fahrradständern sein. Diese würden Richtung Osten vor die Sporthalle versetzt, erklärt der Bürgermeister. Die Container sollen ihm zufolge im Januar 2022 aufgestellt werden.