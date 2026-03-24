Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt Frankenthal wieder an der Klimaschutzaktion „Earth Hour“. Am Samstag, 28. März, wird von 20.30 bis 21.30 Uhr die Beleuchtung am Wormser Tor, am Speyerer Tor, am Rathaus und auf dem Rathausplatz abgeschaltet.

Bei der weltweit größten Klimaschutzaktion gehen rund um den Globus die Lichter aus, sodass 60 Minuten lang viele Gebäude, Sehenswürdigkeiten und Privathaushalte in Dunkelheit gehüllt sind, um ein globales Zeichen für den Schutz des Planeten zu setzen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind auch die Frankenthaler dazu eingeladen, bei sich zu Hause eine Stunde lang das Licht auszuschalten. So könne jeder ein Teil der weltweiten Bewegung werden.

2026 steht die „Earth Hour“ in Deutschland unter dem Motto „Wir machen’s aus“. Die Initiative findet in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt. Die Aktion begann 2007 im australischen Sydney und hat sich seitdem zu einer weltweiten Klimaschutzinitiative entwickelt, der sich heute Städte und Gemeinden in mehr als 180 Ländern anschließen.

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Weitere Informationen zur Klimaschutzaktion „Earth Hour“ gibt es im Netz unter www.wwf.de/earth-hour. Weitere Infos zum Thema „Klimaschutz in Frankenthal“ findet man auf der Webseite der Stadt unter www.frankenthal.de/klimaschutz.

