Bei der Klimaschutzaktion „Earth Hour“ geht am Samstagabend, 25. März, rund um den Globus das Licht aus. 60 Minuten lang werden Gebäude, Sehenswürdigkeiten und Privathaushalte in Dunkelheit gehüllt, um auf die Folgen des Klimawandels hinzuweisen. Um Energie einzusparen, ist in Frankenthal die Beleuchtung von Wormser und Speyerer Tors und Rathaus in diesem Jahr bereits ausgeschaltet worden. Zur „Earth Hour“ am Samstag ab 20.30 Uhr werden wieder die Lichter rund ums Rathaus eine Stunde lang gelöscht. Die Bürger sind dazu auf den Rathausplatz eingeladen. Zu Hause kann sich jeder an der Aktion beteiligen. Weitere Informationen zur „Earth Hour“, die 2023 zum 17. Mal stattfindet, und zum Klimaschutz gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/klimaschutz.