„Licht aus für ein gutes Klima“ ist das Motto der weltweit größten Klimaschutzaktion. Eine Stunde lang wird es rund um den Globus am Samstag, 23. März, von 20.30 bis 21.30 Uhr in vielen öffentlichen und privaten Gebäuden sowie an Sehenswürdigkeiten dunkel. In Frankenthal wird laut Verwaltung die Außenbeleuchtung des Rathauses und des Mehrgenerationenhauses abgeschaltet. Bürger können auch Zuhause das Licht ausschalten, um gemeinsam ein Zeichen für ein besseres Weltklima zu setzen, heißt es in der Pressemitteilung zur Aktion. Durch die symbolische Dunkelheit soll auf die Folgen des Klimawandels und dessen Bedrohung für alle Lebewesen auf unserer Erde hingewiesen werden.