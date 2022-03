Die „Earth Hour“ ist eine weltweite Klimaschutzaktion. Am Samstag, 26. März, 20.30 Uhr, ist es wieder so weit: Rund um den Globus geht das Licht aus. 60 Minuten lang werden Gebäude, Sehenswürdigkeiten und Privathaushalte in Dunkelheit gehüllt. Auch die Stadt Frankenthal beteiligt sich an der Aktion. Von 20.30 bis 21.30 Uhr wird die Beleuchtung des Wormser- und des Speyerer Tores, des Rathauses sowie die am Rathausplatz ausgeschaltet, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen und auf die Folgen des Klimawandels und dessen Bedrohung für alle Lebewesen hinzuweisen. Die Bürger sind aus diesem Anlass um 20.30 Uhr auf den Rathausplatz eingeladen. Neben der Veranstaltung in der Innenstadt können sich die Leute auch zu Hause beteiligen, indem sie zu diesem Zeitraum das Licht ausschalten. Weitere Informationen zur „Earth Hour“ und zum Klimaschutz sowie zu den Corona-Regeln zum Besuch der Veranstaltung gibt es auf der Internetseite der Stadt.