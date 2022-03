Angeblich vergessen, ein gültiges Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter anzubringen, hatte ein 22-Jahre alter Frankenthaler, den die Polizei nach eigener Darstellung am Freitag gegen 13 Uhr im Petersgartenweg angehalten und kontrolliert hat. Die Beamten weisen in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass auch für sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge am 1. März ein neues Versicherungsjahr begonnen hat. Der 22-Jährige durfte laut Polizei nicht weiterfahren. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden. Im gerade begonnenen Versicherungsjahr haben die ebenfalls für Mofas und Kleinkrafträder benötigten Kennzeichen die Farbe Grün.