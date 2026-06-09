Ein 19-Jähriger hat in Frankenthal mit einem E-Scooter einen Alleinunfall gehabt. Nach Angaben der Polizei stürzte er am Montagnachmittag auf dem Gelände einer Schule und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Überprüfung in eine Klinik. Der Mann gab bei der Unfallaufnahme an, zuvor Alkohol und Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten nahmen eine Blutprobe und leiteten ein Strafverfahren ein. Am E-Scooter entstand geringer Schaden.