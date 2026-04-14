Ein 57-jähriger E-Scooter-Fahrer hat sich am Montagnachmittag bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall schwer verletzt. Wie die Polizei meldet, war der Mann gegen 15.30 Uhr in der Eisenbahnstraße unterwegs, als er ohne Fremdeinwirkung stürzte. Obwohl der E-Scooter-Fahrer einen Helm trug, zog er sich dabei schwere Verletzungen im Gesicht und an den Händen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am E-Scooter entstand geringer Sachschaden. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Der getragene Helm verhinderte nach Polizeiangaben wohl weitere und multiple Kopfverletzungen. Die Polizei empfiehlt daher das Tragen eines Helms auch beim Fahren mit E-Scootern.