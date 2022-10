Das Dorf Beindersheim wird bald seine erste öffentliche Ladestation für Elektroautos bekommen. Im nicht öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung am Dienstag sei ein Kooperationsvertrag zwischen der Ortsgemeinde und den Stadtwerken Frankenthal geschlossen worden, informierte Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD). Standort der E-Ladestation soll der Parkplatz beim Sportverein MTSV in der Rudolf-Harbig-Straße sein. Die Ortsgemeinde beteiligt sich nach Stutzmanns Angaben mit einer einmaligen Investition in Höhe von 5000 Euro an dem Projekt. Geplant sei die Umsetzung noch in diesem Jahr.