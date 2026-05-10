Der Atemalkoholtest hat einen Wert von 2,17 Promille ergeben: Die Polizei fand am späten Samstagabend einen 33-jährigen E-Bike-Fahrer, der nach einem Sturz an der L520 in Richtung Gerolsheim betrunken im Feld lag. Wie die Beamten mitteilen, war ihnen gegen 23.30 Uhr ein stark alkoholisierter Fahrradfahrer gemeldet worden, der in Großkarlbach gefeiert hatte, und bereits gestürzt war, als er auf sein Rad steigen wollte, um nach Hause zu fahren.

Die Polizisten entdeckten den Mann dann im Feld. Der 33-Jährige roch stark nach Alkohol. Beim freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest stellte die Polizei den hohen Wert von 2,17 Promille fest. Die Beamten stellten das E-Bike und den Führerschein des Mannes sicher. Damit ein Arzt ihm eine Blutprobe entnehmen konnte, wurde der 33-Jährige auf die Wache gebracht. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.