Auf dem Gelände von Variopark an der Adam-Opel-Straße soll eine Schnellladestation für E-Fahrzeuge mit vier Ladepunkten und einem Hochleistungs-Energiespeicher entstehen. Das teilt das Unternehmen gemeinsam mit dem Betreiber der Station, dem Speichertechnologie-Unternehmen Adaptive Balancing Power aus Darmstadt, mit. Anlieger, Mieter und Besucher der beiden variabel nutzbaren Hallen sollen die Möglichkeit zum Laden ihrer Elektrofahrzeuge in Minuten statt Stunden bekommen, heißt es in einer Presseinformation. Eine moderne Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sei ebenso zu einem Standortkriterium für Betriebe geworden wie eine gute Internetverbindung. Das geplante ultraschnelle Ladesystem ermögliche durch seinen leistungsfähigen Energiespeicher kurze Ladezeiten mit einer Leistung von bis zu 350 Kilowatt. Dabei funktioniere das System unabhängig von der Ausbaustufe des vorhandenen Stromnetzes. Die ultraschnellen Ladesäulen sind für Variopark nach Aussage von Geschäftsführer Ralph Gumb ein wichtiger Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzepts. Das Unternehmen mit Sitz im hessischen Bensheim plant für seine Gewerbeparks mit den bisherigen Standorten Bensheim, Pfungstadt und Frankenthal die Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).

Auf einem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück in der Adam-Opel-Straße sollen bis Herbst zwei einander gegenüberliegenden Gebäuderiegel bezugsfertig sein. Einige der variabel ausbau- und nutzbaren Einheiten sind laut Variopark bereits vermietet. Unter anderem will der bisher in der Albertstraße ansässige Onlinehändler Akowi seinen Unternehmenssitz in den Industriepark Nord verlagern.