Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwischen Auftritten in Portugal macht das Popschlager-Duo Neonlicht am Samstag in Füssen Station. Dort spielen Nadine Ellrich und der Frankenthaler Sänger Julian Fiege im Vorprogramm von Roland Kaiser. Das sorgt bei beiden für leicht erhöhten Puls.

Als Julian Fiege beim Anruf der RHEINPFALZ das Mobiltelefon abnimmt, ist er gerade am Frankfurter Flughafen. In Portugal stehen zwei Wochen lang Auftritte im Robinson Club in Quinta Da Ria an. Typisch