Werke von Michele Mascitti, Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms stehen auf dem Programm des nächsten Konzerts von Violinist Martin Merger und Pianist Wolfgang Müller-Steinbach. Das Frankenthaler Kammermusikduo spielt am Sonntag, 25. September, 18 Uhr, im Gemeindesaal der Lutherkirche.

„Unter den wahrscheinlich über Hundert Violinsonaten des in Frankreich am Hof Ludwig XIV. lebenden italienischen Komponisten Michele Mascitti fällt ein witziges und abwechslungsreiches Werk auf“, berichtet Wolfgang Müller-Steinbach. Gemeint ist „Psyché“. Musikalisch schildert die Sonate Szenen der Liebesgeschichte zwischen der sterblichen Königstochter Psyche und dem Gott Amor. Ein Thema, das in der Bildenden Kunst, Literatur und Musik immer wieder aufgegriffen worden ist. Die Geschichte geht nach überstandenen Gefahren gut aus, Psyche wird in die Unsterblichkeit aufgenommen. „Der oft tänzerische Charakter der Einzelsätze lässt vermuten, dass der Komponist sich eines der von Ludwig XIV. hochgeschätzten Ballette vorgestellt hat“, erläutert Müller-Steinbach.

Es folgt Beethovens wohl beliebteste Violinsonate in F-Dur op.24, die sogenannte „Frühlingssonate“. Zwei schwärmerisch-freundliche Ecksätze umrahmen ein ausdrucksvolles Adagio und Beethovens wohl kürzestes Scherzo, das zudem neckisch ausfällt.

„Fülle schöner Melodien“

Beliebt sind auch die Violinsonaten von Johannes Brahms, wobei die erste in G-Dur op.78 etwas seltener gespielt wird als die beiden anderen in A-Dur und d-Moll. „Viele Kenner meinen aber, sie sei die schönste der drei Schwestern“, sagt Wolfgang Müller-Steinbach. „Sie beginnt verhalten und sehr zart, steigert sich immer wieder zu leidenschaftlichen Ausbrüchen und enthält eine Fülle besonders schöner Melodien, nicht nur im langsamen Mittelsatz.“ Der anrührende Schlusssatz ende wie das Werk begonnen habe: sehr ausdrucksvoll in stiller Verhaltenheit.

Martin Merger und Wolfgang Müller-Steinbach haben ein Faible für Werke aus Barock, Klassik und Romantik. Kennengelernt haben sich die beiden Solisten vor etwa zweieinhalb Jahren, 2020 gründeten sie dann ihr Duo. Müller-Steinbach ist Komponist und Pianist. Der Frankenthaler war bis 2012 Lehrbeauftragter an der Musikhochschule Mannheim, zuletzt als Professor für Musiktheorie. Merger hat im vergangenen Jahr seinen Beruf als Chemiker an den Nagel gehängt, um sich ganz der Musik widmen zu können. Parallel zum Chemiestudium an der Uni Heidelberg hatte der Frankenthaler an der Musikhochschule Mannheim Musik studiert und das Studium mit dem Konzertexamen abgeschlossen.

In der Lutherkirche in der Carl-Bosch-Siedlung tritt Martin Merger regelmäßig mit seinen Töchtern Anne und Isabel, zwei ebenfalls sehr begabten Violinistinnen, als Trio Merger auf. Duo und Trio würden den Gemeindesaal gerne als einen Ort für hochwertige Musik in Frankenthal etablieren. Der Dank der Musiker gilt Pfarrer Martin Henninger, der sich um die Renovierung des Flügels im Gemeindesaal gekümmert hat, um das anstehende Konzert zu ermöglichen. Im Anschluss findet bei schönem Wetter ein Zusammensitzen im Hof bei Wein und Gebäck statt.

Termin

Konzert von Martin Merger und Wolfgang Müller-Steinbach am Sonntag, 25. September, 18 Uhr, im Gemeindesaal der Lutherkirche Frankenthal (Bohnstraße 16). Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.