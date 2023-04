Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wofür die Ostsee doch so alles gut ist. Sogar für ein pfälzisch- fränkisches Gipfeltreffen mit Allgäuer Einschlag. Und das gleich dreimal. Von Donnerstag, 20. Oktober, bis Samstag, 22. Oktober, tritt nämlich Willi Brausch zusammen mit dem Duo Lemonpepper zunächst im „Penny Lane“ in Frankenthal, einen Tag drauf im „Adler“ in Weisenheim/Sand und zu guter Letzt im „Badehaisel“ in Wachenheim auf.

Und alles wegen einer pfälzischen Exilkneipe an der Ostsee. Seit knapp zehn Jahren spielt Willi Brausch nämlich ganz weit nördlich in einem Örtchen