In der Squash-Regionalliga fällt am Samstag vermutlich die Entscheidung, wer sich den Titel in dieser Saison schnappt. Mittendrin beim Aufeinandertreffen der drei Top-Teams in Bornheim am vorletzten Spieltag ist Spitzenreiter SC Rhein-Neckar.

Als die Mannschaft aus Frankenthal am Mittwochabend im Freizeitzentrum Barth ihr Abschlusstraining absolvierte, war auch Anders Kroscky dabei. Das Besondere daran ist: Kroscky spielt bei den Boasters Germersheim.