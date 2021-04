In der Dudelsackstraße und dem Petersauer Weg sind die Autofahrer nach Beobachtungen der Mörscher CDU häufig schneller als mit den erlaubten 50 Stundenkilometern unterwegs. Den im Ortsbeirat gestellten Antrag, beide Straßen in die Tempo-30-Zone einzubeziehen, will die Verwaltung nun prüfen.

Der beinahe gerade Verlauf der Dudelsackstraße als Vorfahrtsstraße verleite zu überhöhten Geschwindigkeiten, sodass Anwohner, Besucher des Naherholungsraumes Mörschbach sowie Fußgänger und Radfahrer einem höheren Unfallrisiko und Lärmpegel ausgesetzt seien, führte Ferdinand Fiege (CDU) aus. Ein Überqueren der Straße sei nicht ungefährlich. Riskant werde es auch in der Rechtskurve in den Petersauer Weg, wo es keine ausgewiesenen Fahrradspuren gebe und zahlreiche Kinder und Jugendliche zum Sportgelände des ASV Mörsch unterwegs seien. Außerdem – so Fiege – gelte im gesamten Vorort Tempo 30.

„Ich begrüße diesen Vorschlag sehr“, erklärte Ortsvorsteher Adolf-José König (SPD). Die Verwaltung sei bereit, eine Einbindung beider Straße in die Tempo-30-Zone zu prüfen, signalisierte Bernd Schönhardt, Leiter des Bereiches Ordnung und Umwelt. Er erinnerte daran, dass im Jahre 1990 ausdrücklich beschlossen worden sei, die Dudelsackstraße nicht in die Tempo-30-Zone einzubeziehen. Seit 2017 habe sich nach Auskunft der Polizei in beiden Straßen jeweils ein Verkehrsunfall wegen zu schnellen Fahrens ereignet.