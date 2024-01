Die Polizei sucht eine Person, die am frühen Donnerstagabend über dem Frankenthaler Osten eine Drohne fliegen ließ. Laut Bericht meldeten gegen 19.30 Uhr mehrere Zeugen der Inspektion, dass sie im Bereich Starenweg und Nachtweideweg eine Drohne gesichtet hätten. Wer das Fluggerät steuerte, ist laut Bericht noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.