Druckschwankungen im Wassernetz waren laut Feuerwehr vermutlich zum wiederholten Mal die Ursache für einen Feueralarm am Montagmittag um 12 Uhr im Drogeriemarkt Müller in der Wormser Straße. Das Gebäude wurde vorsorglich geräumt, bis die Einsatzkräfte Entwarnung gaben. Zu dem Zeitpunkt befanden sich laut Feuerwehr zahlreiche Kunden in dem Geschäft.