Wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge startet am Montag, 5. August, 10 Uhr, ein Prozess vor der Zweiten Großen Strafkammer des Landgerichts gegen einen 26-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Ihm wird vorgeworfen, in der Zeit von Januar 2020 bis Anfang Juni 2023 in Speyer zunächst aus der Wohnung eines anderen Mannes und später aus einem Hotelzimmer heraus Betäubungsmittel verkauft zu haben oder solche zum Zwecke des späteren Verkaufs aufbewahrt zu haben. Darüber hinaus soll er in mehreren Fällen Betäubungsmittel an minderjährige Personen abgegeben haben. Bei ihm sollen sich insgesamt rund 33 Gramm Kokain sowie ein Kokainstein von 50 Gramm, 770 Ecstasy-Tabletten, 590 Gramm Haschisch, 321 Gramm Marihuana, 80 Gramm Amphetaminpaste und 200 Gramm Cannabisblüten befunden haben. Fortsetzungstermine sind am 6., 12. und 13. August, jeweils 10 Uhr, angesetzt. Der Prozess war bereits im Dezember 2023 vor dem Landgericht gestartet. Laut Information von Gerichtssprecherin Britta Hoth musste die Verhandlung aber aus verschiedenen, insbesondere terminlichen Gründen ausgesetzt werden.