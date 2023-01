Die Schöffenkammer des Amtsgerichts Frankenthal verhandelt am Donnerstag, 26. Januar (9 Uhr, Saal 13), im Zuge einer sogenannten Wiederaufnahme einen Fall, in dem Landauer Kollegen vor anderthalb Jahren schon einmal geurteilt hatten. Ein 44 Jahre alter Südpfälzer soll demnach mindestens drei Mal jeweils ein halbes Kilo Amphetamin und bei zwei Gelegenheiten ein Paket mit rund 1000 Ecstasy-Tabletten verkauft haben. Sein Gewinn nach Schätzung der Staatsanwaltschaft: rund 16.000 Euro. Tatsächlich hatte das Landauer Amtsgericht den Mann auf Basis einer Zeugenaussage im Juli 2020 freigesprochen. Dieser Zeuge wiederum hatte seinerzeit offenbar geflunkert: Er ist den Angaben des Gerichts zufolge inzwischen wegen uneidlicher Falschaussage im genannten Verfahren verurteilt worden. Deshalb werde nun neu gegen den mutmaßlichen Drogenhändler verhandelt, der zudem strafrechtlich mehrfach – auch einschlägig – in Erscheinung getreten ist.