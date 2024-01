Der für Mittwoch, 17. Januar, 9 Uhr, angesetzte Fortsetzungstermin am Landgericht im Drogenprozess gegen einen 39-jährigen Frankenthaler wird wegen der Glatteiswarnung ausfallen. Das bestätigt eine Sprecherin des Gerichts auf Nachfrage. Der Grund: Angesichts der unsicheren Wetterlage könne man nicht garantieren, dass der Verhandlungstag – auch mit Blick auf die hohen Sicherungsvorkehrungen – im geplanten Umfang stattfinden werde. Der Frankenthaler, dem die Staatsanwaltschaft bewaffneten Handel mit Betäubungsmitteln vorwirft, war in der vergangenen Woche überraschend von einem Zeugen entlastet worden. Für die für den nächsten Verhandlungstag angekündigte Aussage des Angeklagten hatten die Verteidiger den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, was nur in Ausnahmen zulässig ist. Ob die Kammer dem zustimmt, wird sie bei der Fortsetzung des Prozesses am Mittwoch, 24. Januar, 9 Uhr, bekanntgeben.