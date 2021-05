Die Kriminalpolizei Worms hat mit Unterstützung der Polizei Darmstadt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz vier Durchsuchungsbeschlüsse in Worms, Darmstadt und Pfungstadt gegen mutmaßliche Drogenhändler vollstreckt. Laut Mitteilung stehen die Tatverdächtigen im Verdacht, über einen Laden in Worms und einen Online-Shop Cannabisprodukte mit dem verbotenen Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) zu verkaufen. Bei einer Durchsuchung des Wormser Geschäfts und Wohnräumen in Hessen wurden am Mittwoch mehrere Hundert Gramm Cannabis sichergestellt. Der Laden wurde geschlossen. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.