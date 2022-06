Ein 34-jähriger Ludwigshafener muss sich am Mittwoch, 8. Juni, 9 Uhr, in einem Verfahren vor der Zweiten Strafkammer des Landgerichts Frankenthal verantworten. Der Mann soll in größerem Umfang mit Drogen gehandelt haben. Wie das Gericht mitteilt, wird dem vorbestraften Mann vorgeworfen, von Januar 2020 bis Ende Juni 2021 aus seiner Wohnung heraus und später auch am Carl-Wurster-Platz in Ludwigshafen Marihuana, Kokain und Haschisch verkauft zu haben. Die Drogen soll er im Wohnzimmer neben zwei Messern aufbewahrt haben. Der Polizei gegenüber hatte er angegeben, das Marihuana nur zum Eigenkonsum zu besitzen. Ein Fortsetzungstermin ist für Mittwoch, 15. Juni, 9 Uhr, angesetzt.