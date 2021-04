Weil er entgegen der Fahrtrichtung und deutlich zu schnell durch eine Einbahnstraße fuhr, fiel ein 22-jähriger Autofahrer am Montagabend der Polizei in der Goethestraße in Worms auf. Laut Polizeibericht schlug ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain an. Der junge Mann musste sein Auto stehen lassen.