Im großen Stil sollen drei Angeklagte aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und Ludwigshafen über den Kurznachrichtendienst Encrochat Drogen verkauft und damit hohe sechsstellige Summen verdient haben. Wie der Prozess gegen sie am Landgericht Frankenthal weiterging, lesen Sie hier.

Ein 87-jähriger Frankenthaler hat seit Februar die vierte Corona-Impfung. Eine fünfte ist noch nicht möglich. Jetzt fragt der Senior sich: „Bin ich noch geschützt?“. Was Stiko und Gesundheitsministerien antworten, lesen Sie hier.

„Der Krieg in Europa ist nicht vorbei. Die Ukraine darf nicht vergessen werden“: Unter diesem Motto versammelten sich rund 500 Menschen zu einer Kundgebung auf dem Mannheimer Paradeplatz. Was sie forderten, lesen Sie hier.

Die Stadt Speyer plant Verkehrsversuche rund um den vielbefahrenen Postplatz. Dieser Bereich soll in Zukunft eine verkehrsberuhigte Zone werden, geht es nach dem Willen der Verwaltung. Doch damit ist längst nicht jedes Ratsmitglied einverstanden.

Fünf Expertinnen und Experten aus der ganzen Region beantworten am kommenden Dienstag, 27. September, zwischen 12 und 14 Uhr im Pressezentrum der RHEINPFALZ telefonisch Fragen zum Thema Betreuungsrecht. Am 1. Januar wird es reformiert. Hier erfahren Sie, was das bedeutet.