Die Autobahnpolizei Ruchheim hat am Sonntag nach eigenen Angaben einen 41 Jahre alten Mann aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gestoppt, der unter Drogen am Steuer saß. Der Mann war auf der B9 in Richtung Frankenthal unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Ausfallerscheinungen im Hinblick auf Drogenkonsum fest. Ein Vortest bestätigte das. Der Mann räumte ein, das ganze Wochenende Amphetamin und Methamphetamin konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe unternommen, ein Straf- und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.