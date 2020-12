Ohne Führerschein unter Drogen auf einem nicht angemeldeten, möglicherweise gestohlenen Motorroller unterwegs und verdächtiges Werkzeug im Gepäck – diese lange Liste an Entdeckungen hat eine Streife der Polizei Frankenthal nach eigenen Angaben am frühen Sonntagmorgen bei der Kontrolle zweier Jugendlicher in der Johann-Klein-Straße gemacht. Der Roller – besetzt mit einem 14- und einem 15-jährigen Jungen – war den Polizisten gegen 3.50 Uhr aufgefallen. Eigentlich gilt um diese Zeit noch die Corona-bedingte Ausgangssperre. Bei den Teenagern sei „potenzielles Einbruchswerkzeug“ in Form eines Bolzenschneiders und eines Schraubendrehers gefunden worden; beide Personen hätten zudem Handschuhe und Masken bei sich getragen. Der 14-jährige Rollerfahrer gab zu, Amphetamin konsumiert zu haben. Eine Fahrerlaubnis für den noch dazu noch aktuell nicht zugelassenen Motorroller hatte er ebenso wenig parat wie einen Eigentumsnachweis für das Kraftrad. Die Folge: Der Roller wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.