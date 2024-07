Einem 40-jährigen Frankenthaler legen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft zur Last, zwischen September 2023 und Februar 2024 Betäubungsmittel an eine Minderjährige verkauft zu haben. In der Wohnung des Mannes hatten Polizisten Anfang der Woche mehr als 160 Gramm Amphetamin sichergestellt.

Nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen sei am Montagmorgen die Wohnung des Mannes in Frankenthal durchsucht worden, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der beiden Behörden. Der Tatverdächtige sei daraufhin vorläufig festgenommen und noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl ausgestellt. Demzufolge ist der 40-Jährige dringend tatverdächtig, in nicht geringen Mengen unter der Verwendung von Waffen mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Bei den Waffen soll es sich um Messer handeln. Der Beschuldigte wurde laut Pressemitteilung im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.