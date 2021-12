Eine weitere Gelegenheit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, gibt es am Dienstag, 21. Dezember, in den Abendstunden in Worms. Laut einer Pressemitteilung der Stadt impft der örtliche DRK-Kreisverband von 18 bis 22 Uhr in der Lukaskirche (Bensheimer Straße 15) alle Personen ab zwölf Jahren, die eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung erhalten möchten. Ein Termin ist nicht nötig. Mitzubringen sind ein Ausweis und entsprechende Impfnachweise. Minderjährige müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Vor Ort werden Nummern verteilt. Jeder, der eine solche erhalte, werde auch geimpft, heißt es weiter. Für die Aktion stünden 400 Impfdosen der Firmen Biontech und Moderna zur Verfügung.