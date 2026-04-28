Frankenthal DRK: Blutspenden im Dathenushaus am Donnerstag
Der nächste Blutspendentermin in Frankenthal steht am Donnerstag, 30. April, an. Von 16 bis 20 Uhr kann im Dathenushaus in der Kanalstraße Blut gespendet werden, wie der Blutspendedienst West des DRK mitteilt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Blutspenden darf, wer mindestens 18 Jahre alt ist und sich gesund fühlt. Mitzubringen ist der Personalausweis oder ein vergleichbares Dokoment. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www. blutspende.jetzt oder der kostenfreien Spenderhotline 0800 11 949 11.