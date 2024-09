Ein 19-Jähriger, der spektakuläre Stunts mit dem Auto seiner Mutter versucht hat, hat am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen, so die Polizei in einer Mitteilung. Zeugen hatten demnach gemeldet, dass ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wormser Straße in Frankenthal sein Auto immer wieder mehrfach erheblich beschleunigte, um am jeweiligen Ende der Parkreihen das Fahrzeug wie ein Rallyefahrer „driften“ zu lassen.

Vor Ort konnte schließlich ein 19-Jähriger mit dem Auto seiner Mutter festgestellt werden, welcher beim letzten Driftversuch die Kontrolle über das Auto verloren hatte und schließlich ein geparktes Fahrzeug gerammt hatte.

Den 19-jährigen Fahrer erwartet nun mindestens eine Strafanzeige, so die Polizei. Im weiteren Verlauf dürfte auch die Einziehung des Führerscheines anstehen. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden schätzen die Beamten auf einen hohen vierstelligen Betrag.