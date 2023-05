Lambsheim. Hohen Besuch hatte das Unternehmen Gaia am Freitag: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) war nach Lambsheim gereist, um sich über die auf erneuerbare Energien spezialisierte Ingenieurgesellschaft zu informieren.

Dreyers Besuch unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschah vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung Rheinland-Pfalz bis 2040 klimaneutral machen will. Einer Pressemitteilung von Gaia zufolge hat die Geschäftsleitung der Ministerpräsidentin erläutert, welchen Beitrag die Firma dazu leisten kann und will. Dreyer kam in Begleitung des in Lambsheim wohnenden parlamentarischen Geschäftsführers der SPD, Martin Haller.

Begrüßenswert sind aus Sicht der Firmenleitung die Änderungen im Landesentwicklungsplan, unter anderem die Verringerung der Siedlungsabstände bei Windkraftanlagen. Als Ausbauhemmnisse dagegen werden die Länge der Planungs- und Entscheidungsverfahren sowie der bürokratische Aufwand für Windenergieprojekte angesehen. Die Gaia-Chefs Torsten Szielasko und Michael Wahl sowie Roberto Andreula, Geschäftsleiter für Unternehmensentwicklung, wünschen sich von der Landesregierung, dass „die kommunale Verantwortung für den Ausbau der erneuerbaren Energien stärker in den Fokus“ gerückt wird. Landräte, Bürgermeister und Gemeinderäte sollten in dieser Hinsicht vom Land gezielt unterstützt werden, meinen sie.

Auch sollten Klimaschutzmanager „ein robustes Mandat erhalten, um den Ausbau der erneuerbaren Energien in den Kommunen voranzutreiben“. Die Kommunalaufsicht als Behörde, die Haushaltspläne genehmigt, sollte laut Gaia gegenüber den Gemeinden die Einnahmemöglichkeiten betonen, die sich aus Erneuerbare-Energien-Projekten ergeben.