Bei einem Unfall auf der B9 kurz nach dem Kreuz Oggersheim in Fahrtrichtung Frankenthal sind am Mittwochnachmittag nach Angaben der Autobahnpolizei drei Menschen verletzt worden. Den Beamten zufolge übersah gegen 15.50 Uhr ein 20 Jahre alter Mann am Steuer seines Skoda, dass ein 52-jähriger BMW-Fahrer vor ihm wegen eines Staus bremsen musste. Die Folge: ein Auffahrunfall. Dabei erlitten drei der vier Insassen in den beteiligten Autos leichte Blessuren. Sie wurden in umliegenden Krankenhäusern versorgt. Gegen den Verursacher der Kollision laufe ein Ermittlungsverfahren.