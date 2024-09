Durch eine glückliche Fügung ist die Feuerwehr am Samstagmorgen selbst auf einen Unfall auf der L523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim aufmerksam geworden. Einsatzkräfte hatten sich auf dem nahegelegenen Motorcross-Gelände einsatzbereit gehalten, als sie kurz vor 9.30 Uhr zunächst einen lauten Knall wahrnahmen und dann eine leichte Rauchentwicklung beobachteten. Die Besatzung des Löschgruppenfahrzeugs machte sich mit Ersthelfern in einem Löschfahrzeug der ausrichtenden Frankenthaler Brandschutzfirma Massong auf den Weg und fanden drei Autos vor, die in einen Unfall verwickelt waren.

Wegen Klagen über Rückenschmerzen wurde ein Insasse zunächst im Fahrzeug belassen und betreut. Eingeklemmt war er nicht, sodass er vom Rettungsdienst geborgen werden konnte. Zusammen mit den anderen beiden Verletzten wurde der Mann zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gefahren. Die L523 war während der Einsatz- und Bergungsmaßnahmen gesperrt.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit zwölf Kräften und drei 3 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, zwischenzeitlich wurde auch die Bobenheim-Roxheimer Wehr hinzugezogen.