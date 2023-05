Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was für ein verrücktes Spiel. Die Herren der TG Frankenthal führen in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga bis sechs Minuten vor Ende der Partie noch 2:0 gegen die Zehlendorfer Wespen. Dann drehen die Gäste das Spiel. Immerhin: Die Pflicht wurde danach noch erfüllt.

Es sagt sich wie immer leicht: Das hätte nicht passieren dürfen. In der Partie der Zweiten Feldhockey-Bundesliga gegen die Zehlendorfer Wespen brachte