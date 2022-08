Die 2020 ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe „Musik im Garten“ findet von Freitag, 5. August, bis Sonntag, 7. August, im Garten des Kunsthauses statt.

Die Besucher erwarten drei Live-Konzerte in entspannter Atmosphäre:. nstelle von Stühlen darf auf Picknickdecken Platz genommen werden. Der Eintritt ist frei.Den Auftakt am Freitag, 5. August um 19 Uhr macht die C3ntral Hausband. Stefan Kahne und Martin Greule spielen Coversongs – von Pop, Rock, Soul, Techno bis Dance. Das Besondere: Nicht nur die Auswahl der Lieder variiert bei jedem Konzert, sondern auch die Besetzung. Mit ständig neuen Musikern und Special Guests schaffen sie es, jeden Auftritt zu einem unvergesslichen und vor allem einzigartigen Event zu machen.

Weiter geht es am Samstag, 6. August um 19 Uhr mit Delta Rock. Die Band steht für handgemachte Rockmusik aus dem Rhein-Neckar-Delta: kraftvoll, authentisch und virtuos. Im Gepäck haben die acht Profimusiker Rockklassiker der 70er, 80er und 90er Jahre. Das Programm reicht von AC/DC und Deep Purple über Fleetwood Mac und Journey bis zu Guns N' Roses und Van Halen. Delta Rock präsentiert ganz bewusst auch anspruchsvolle Titel, die man live sonst eher selten hört. Seit Februar 2021 ist Delta Rock offizielle Hausband von Radio Regenbogen 2.

„Die Affen rasen durch den Wald“

Den Abschluss der Reihe bildet am Sonntag, 7. August um 11 Uhr die Mundorgel reloaded. Roman Winter und Marc Pointner nehmen die Besucher mit in die Vergangenheit in Pfadfinderzeiten, Klassenfahrten oder Konfirmandenfreizeiten, wo man abends gemütlich am Lagerfeuer saß, irgendeiner die Gitarre und das kleine rote Heftchen auspackte. Auf dem Programm stehen Lieder wie „Die Affen rasen durch den Wald“, „Bolle reiste jüngst zu Pfingsten“, „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ und „Wir lagen vor Madagaskar“ – mitsingen ausdrücklich erwünscht!

Eigentlich hätten vom 5. bis 7. August die beliebten Ruinenkonzerte in der Erkenbertruine stattgefunden. Aufgrund der Absage des Open-Air-Kinos wurden die Konzerte wieder in den Garten des Kunsthauses verlegt.

Picknickdecken, Speisen und Getränke dürfen selbst mitgebracht werden.