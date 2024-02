Die Stadtverwaltung weist auf drei Sperrungen hin, die in der kommenden Woche beginnen: Wegen Tiefbauarbeiten wird ab Montag, 19. Februar, eine Einbahnstraßenregelung im Meergartenweg im Bereich des Strandbads eingerichtet. Außerdem sind laut Pressemitteilung im Bereich Am Strandbad/Meergartenweg mehrere Voll- und Teilsperrungen von Gehweg und Fahrbahn notwendig. In Mörsch muss mit einem Lastwagen Kies von einem Dach entfernt werden. Dafür bleibe der Gehweg vor dem Anwesen Hauptstraße 49 an einem Tag zwischen 19. und 23. Februar komplett und die Fahrbahn zum Teil gesperrt. Die Arbeiten dauerten insgesamt rund vier Stunden. Eine weitere Sperrung ist am Mittwoch ebenfalls in Mörsch in der Dudelsackstraße notwendig, weil dort Baumpflegearbeiten stattfinden.