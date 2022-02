Die Anzahl der Bestattungen auf den fünf Frankenthaler Friedhöfen hat 2021 einen neuen Höchststand erreicht: 564 Verstorbene fanden dort ihre letzte Ruhe. Das sind 63 (etwa elf Prozent) mehr als 2020.

Bei der Erläuterung der Bestattungsstatistik hat Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung nur bedingt auf die Pandemie zurückzuführen sei. Nachweislich seien 22 Verstorbene (drei Prozent) mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Knöppel bezog sich auf das Statistische Bundesamt, das als Ursachen für die allgemein höhere Sterblichkeitsrate die wachsende Bevölkerung und den demografischen Wandel anführe.

Ausreißer Studernheim

Wieder etwas mehr gefragt als in der jüngeren Vergangenheit waren im vergangenen Jahr die Sargbestattungen: Sie machten einen Anteil von 29,6 Prozent (2020: 24,4 Prozent) aus. Für die nach wie vor dominierenden Urnenbeisetzungen leitet die Friedhofsverwaltung daraus keine Tendenz ab. So habe es in Eppstein zehn Prozent mehr Urnenbestattungen gegeben als 2020. Nur auf dem Friedhof in Studernheim wurden mehr Särge als Urnen der Erde anvertraut. Die seit Juli geltenden neuen Friedhofsgebühren haben sich Knöppel zufolge statistisch gesehen auf die Wahl der Bestattungs- und Grabart so gut wie nicht ausgewirkt. Die geringfügigen Veränderungen bewegten sich innerhalb der üblichen Schwankungsbreite.