Darauf haben die Liebhaber klassischer Musik in Frankenthal lange warten müssen: Am Samstagabend durften sie in der Lutherkirche endlich wieder ein Konzert erleben. Drei hochkarätige Streicher der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz sorgten für ungetrübten Hörgenuss.

Pfarrer Martin Henninger freute sich über rund 60 Zuhörer, die sich in gebührendem Corona-Abstand im Kirchenraum verteilten. Als thematischen Einstieg in das Programm wählte