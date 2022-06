Drei Medaillen holte Peter Beranek von den Tischtennisfreunden Frankenthal (TTF) in der Altersklasse 55 am Pfingstwochenende bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Völklingen. Drei Aktive der TTF waren am Start.

Zweimal stand der Kapitän des Regionalligateams der Tischtennisfreunde im Endspiel. Zu einem Meistertitel reichte es am Ende allerdings nicht. Weitere Teilnehmer aus den Reihen der TTF waren Steffen Engel (Altersklasse 65) und Andreas Teiche (40).

„Ich spiele seit 15 Jahre bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften mit und habe nun zum ersten Mal eine Medaille im Einzel gewonnen. Leider habe ich im Endspiel gegen Peter Angerer zu wechselhaft gespielt. Es war ein tolles Wochenende, ich kann zufrieden sein“, freute sich Peter Beranek über sein erfolgreiches Abschneiden.

Der 54-Jährige beendete seine Vorrundengruppe nach einer 2:3 Auftaktniederlage und zwei klaren Siegen als Gruppenzweiter. Seine beste Leistung zeigte er im Achtelfinale gegen den topgesetzten Chinesen Zhan, den er mit 3:1 Sätzen bezwang. Mit zwei weiteren Siegen erreichte er das Endspiel gegen Peter Angerer (TSV Schwabmünchen). Dort unterlag er dem am Endspieltag stärkeren Gegner aus Bayern glatt mit 0:3 Sätzen.

Nicht ganz zufrieden war Beranek mit dem Abschneiden im Doppelwettbewerb. Mit seinem Standardpartner Andreas Stark (TTC Langen) war im Halbfinale nach einer so Beranek „nur mittelmäßigen Leistung“ Schluss. Doch auch dafür gab es noch eine Medaille. Am dichtesten dran am Meistertitel war der TTF-Kapitän im Mixedwettbewerb. Hier spielte er mit der ihm zugelosten Helga Bousonville (TuS Konz-Karthaus 09). Im Endspiel hatte die Zufallspaarung im dritten Satz gegen Andreas Koch und Doris Grieshaber sogar zwei Matchbälle. Am Ende gewannen Koch/Grieshaber aber noch mit 3:2 Sätzen.

Zufrieden konnte auch Steffen Engel mit seinem Abschneiden sein. In der Altersklasse 65 gewann der Abwehrspieler seine Vorrundengruppe klar. In der K. o.-Phase war erst im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger Wolfgang Jagst (TTF Altshausen) Endstation. Auch für Engel gab es für seine Halbfinalteilnahme im Mixed mit Christel Diefenbach (TSG Zellertal) eine Medaille. Ohne Sieg in seiner Vorrundengruppe blieb Andreas Teiche. Für ihn war bereits die Qualifikation für die Deutschen Seniorenmeisterschaften ein großer Erfolg.