Am Samstag wird der Jahnplatz zum Mittelpunkt des regionalen Hockeysports. Gleich drei spannende Begegnungen stehen auf dem Programm – und alle versprechen Emotion.

Den Auftakt machen um 11 Uhr die 2. Herren der TG Frankenthal. Sie empfangen mit dem TSV Schott Mainz 2 ein Team aus der Landeshauptstadt, das aktuell im Tabellenkeller der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht. Für die Mannschaft von Trainer Sandro Reinhard ist die Ausgangslage klar: Nach dem enttäuschenden 1:1 im letzten Spiel gegen den HC Speyer darf es diesmal keinen Ausrutscher geben. Um den Anschluss an Tabellenführer TSG Kaiserslautern nicht zu verlieren, ist ein deutlicher Heimsieg Pflicht.

Entsprechend groß ist der Druck – aber auch die Motivation. Die Mannschaft setzt dabei auf die Unterstützung der heimischen Fans, die für die nötige Energie und den entscheidenden Push sorgen sollen. Denn viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht: Bereits am Sonntag, 10. Mai, wartet das absolute Spitzenspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Auswärts treffen die Frankenthaler als Tabellenzweiter auf Spitzenreiter Kaiserslautern.

Ein echtes Highlight der Saison, bei dem beide Teams alles in die Waagschale werfen werden. Intensität, Kampfgeist und höchste Konzentration sind gefragt – „Power-Play“ über die gesamte Spielzeit hinweg. Doch zunächst gilt der volle Fokus dem Heimspiel gegen Mainz. Hier wollen die 2. Herren ein klares Zeichen setzen und mit Selbstvertrauen in das Topduell gehen.

Im Anschluss an diese Partie geht es auf dem Jahnplatz direkt hochklassig weiter: Um 14 Uhr treten die 1. Herren der TG Frankenthal in der 2. Hockey-Bundesliga gegen den Nürnberger HTC an. Auch sie kämpfen um wichtige Punkte und wollen vor heimischem Publikum ihre Ambitionen unterstreichen. Den Abschluss eines langen Hockey-Tages bildet um 16.30 Uhr die weibliche U14 der TG Frankenthal.

In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar trifft das Team auf den VfL Bad Kreuznach und möchte ebenfalls mit einer starken Leistung überzeugen. Der Jahnplatz wird damit am Samstag zur Bühne für Hockey auf allen Ebenen – von Nachwuchs bis Bundesliga. Zuschauer dürfen sich auf einen abwechslungsreichen und spannenden Sporttag freuen.