In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. Juni, haben Unbekannte versucht, in den Keller eines Einfamilienhauses in Frankenthal einzubrechen. Laut Polizei wurden die Täter beim Versuch gestört und flüchteten zu Fuß in Richtung Ludwigshafen. Die drei Männer sollen während der Tat dunkle Kapuzenpullover getragen haben. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.