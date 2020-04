Unsanft geweckt wurden in der Nacht auf Mittwoch die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Stephansgasse in der Wormser Innenstadt. Wie die Polizei informierte, war es im Keller des Anwesens zu einem Brand gekommen. Gegen 1 Uhr wurden elf Bewohner von der alarmierten Feuerwehr ins Freie gebracht. Drei von ihnen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten im Klinikum behandelt werden. Das Feuer war aus bislang noch ungeklärter Ursache in einem Kellerabteil ausgebrochen, konnte aber schnell gelöscht werden. Die Bewohner kehrten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurück. Der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.