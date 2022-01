Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der B 9 verletzt worden. Laut Polizeibericht hatte ein BMW-Fahrer mit Lichthupe und Auffahren die Frau derart bedrängt, dass sie von der Fahrspur abkam und gegen die Mittelleitplanke fuhr. Durch den Aufprall schleuderte ihr Fahrzeug über zwei Fahrspuren hinweg und landete in einem Graben neben der Bundesstraße. Durch den Unfall erlitt die Fahrerin einen Schock und ein Schleudertrauma im Becken- und Rückenbereich. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der schwarze BMW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von zirka 3000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, der sich gegen 8 Uhr zwischen den Anschlussstellen Zentrum und Studernheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen ereignete. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 934-1100.