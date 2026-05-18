Beim beliebten Dorfflohmarkt öffnen zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner von 10 bis 15 Uhr ihre Höfe, Garagen und Einfahrten für Besucher aus der gesamten Region.

Ob Kleidung, Bücher, Spielzeug, Haushaltswaren, Dekoartikel oder kleine Raritäten – angeboten darf alles werden, was auf einem klassischen Flohmarkt entdeckt werden kann. Denn am Samstag, 30. Mai, wird ganz Mörsch zum großen Flohmarkt. Dabei steht nicht nur das Stöbern im Mittelpunkt, sondern auch die besondere Atmosphäre im Dorf. Der Dorfflohmarkt verbindet laut Veranstalter, der Arbeitsgemeinschaft Mörsch, Nachhaltigkeit, Nachbarschaft und Begegnung und lädt dazu ein, Mörsch einmal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Teilnehmen können ausschließlich private Anbieter. Wer mit einem Stand dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 23. Mai online unter moersch-am-rhein.de/Flohmarkt-Anmeldung anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Anmeldung erfolgt unter:

moersch-am-rhein.de/Flohmarkt-Anmeldung

Weitere Informationen:

www.moersch-am-rhein.de

Termin:

Samstag, 30. Mai 2026

10 bis 15 Uhr

Mörsch / Frankenthal